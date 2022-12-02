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20:15, 2 декабря 2022Россия

Нефтебаза загорелась в ДНР после попадания двух ракет HIMARS

На нефтебазе в донецком Шахтерске произошло возгорание емкостей после обстрела ВСУ

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Нефтебаза в городе Шахтерск, расположенном на территории Донецкой народной республики (ДНР), загорелась после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на мэра города Александра Шатова.

По словам градоначальника, среди сотрудников предприятия есть пострадавшие. К месту пожара направились сотрудники экстренных служб.

Как отметили Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), на территорию базы упали две ракеты американской реактивной системы залпового огня (РЗСО) HIMARS. Огонь велся с позиций в районе подконтрольной украинским войскам Константиновки.

Ранее стало известно, что ВСУ обстреляли жилые районы Донецка из РЗСО «Град». На город упали как минимум 12 ракет, погиб один сотрудник МЧС, пострадали трое гражданских.

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Алевтина Запольская
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