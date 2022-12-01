В ДНР сообщили о гибели сотрудника МЧС при обстреле Донецка бойцами ВСУ

В ДНР сообщили о гибели сотрудника МЧС при обстреле Донецка со стороны ВСУ

Сотрудник МЧС Донецкой Народной Республики (ДНР) погиб из-за обстрела Донецка со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Совместный центр контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Погиб сотрудник МЧС», — заявил представитель СЦКК. Уточняется, что ВСУ выпустили по центральному Ворошиловскому району Донецка 12 ракет из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град».