Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:07, 1 декабря 2022Россия

Стали известны подробности обстрела центра Донецка из «Градов»

WarGonzo: ВСУ обстреляли гостиницу «Рамада» в Донецке из РСЗО «Град»
СюжетВзрыв в Донецке:

Кадр: Telegram-канал WarGonzo

В результате обстрела центра Донецка из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» не обнаружено погибших, однако есть один раненый. Подробности атаки стали известны Telegram-каналу WarGonzo.

По словам военного корреспондента Руслана Хакиева, обстрел произошел примерно в полдень. Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по бульвару Шевченко, в том числе пострадало здание гостиницы «Рамада». Раненому местному жителю оказали медицинскую помощь, уточнил военкор.

Ранее военный репортер Евгений Поддубный сообщил, что ВСУ ударили по центру столицы Донецкой народной республики (ДНР) из РСЗО «Град». По данным военкора, в жилых кварталах города прозвучало не менее десяти взрывов.

19 ноября украинские военные также обстреливали Донецк из «Града». Уточняется, что ВСУ выпустили восемь ракет по Куйбышевскому району города.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Кремль отверг легитимность попыток создания Западом трибунала по Украине
Минобороны показало кадры удара российских минометчиков по диверсантам ВСУ
Уплывших на Аляску россиян посадили в изолятор
Российский самолет по вине пилотов сел с четырьмя лопнувшими колесами в Иркутске
Державшие дочь на цепи многодетные родители из России предстанут перед судом
Описано будущее отношений России и Запада после окончания конфликта на Украине
В Полтавской области Украины ввели аварийные отключения электроэнергии
Лавров заявил об отсутствии интереса к потолку цен на российскую нефть
Москвичка потушила окурок о стоящий в подъезде ботинок и загорелась
Популярный комик рассказал о противоречивых впечатлениях от родного города
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.