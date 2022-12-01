Стали известны подробности обстрела центра Донецка из «Градов»

WarGonzo: ВСУ обстреляли гостиницу «Рамада» в Донецке из РСЗО «Град»

В результате обстрела центра Донецка из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» не обнаружено погибших, однако есть один раненый. Подробности атаки стали известны Telegram-каналу WarGonzo.

По словам военного корреспондента Руслана Хакиева, обстрел произошел примерно в полдень. Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по бульвару Шевченко, в том числе пострадало здание гостиницы «Рамада». Раненому местному жителю оказали медицинскую помощь, уточнил военкор.

Ранее военный репортер Евгений Поддубный сообщил, что ВСУ ударили по центру столицы Донецкой народной республики (ДНР) из РСЗО «Град». По данным военкора, в жилых кварталах города прозвучало не менее десяти взрывов.

19 ноября украинские военные также обстреливали Донецк из «Града». Уточняется, что ВСУ выпустили восемь ракет по Куйбышевскому району города.