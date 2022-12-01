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12:10, 1 декабря 2022Россия

Военкор сообщил об ударе по центру Донецка из «Градов»

Военкор Поддубный сообщил о 10 взрывах в Донецке после обстрела ВСУ из РСЗО «Град»

Фото: Николай Тришин / ТАСС

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по центру Донецка из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град». Об этом сообщает военный репортер Евгений Поддубный в своем Telegram-канале.

По данным военкора, в жилых кварталах столицы Донецкой народной республики (ДНР) прозвучало не менее десяти взрывов. Информации о пострадавших пока не поступало.

30 ноября Минобороны сообщало, что российские войска отразили попытку атаки трех ротных тактических групп ВСУ на южно-донецком направлении. В течение суток украинские военные пытались контратаковать позиции российской армии в районах населенных пунктов Новомихайловка, Новодонецкое и Новоселка в ДНР.

До этого украинские военные также обстреливали Донецк из «Града». Уточняется, что ВСУ выпустили восемь ракет по Куйбышевскому району города.

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Варвара Кошечкина
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