Военкор сообщил об ударе по центру Донецка из «Градов»
Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по центру Донецка из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град». Об этом сообщает военный репортер Евгений Поддубный в своем Telegram-канале.
По данным военкора, в жилых кварталах столицы Донецкой народной республики (ДНР) прозвучало не менее десяти взрывов. Информации о пострадавших пока не поступало.
30 ноября Минобороны сообщало, что российские войска отразили попытку атаки трех ротных тактических групп ВСУ на южно-донецком направлении. В течение суток украинские военные пытались контратаковать позиции российской армии в районах населенных пунктов Новомихайловка, Новодонецкое и Новоселка в ДНР.
До этого украинские военные также обстреливали Донецк из «Града». Уточняется, что ВСУ выпустили восемь ракет по Куйбышевскому району города.