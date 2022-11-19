Украинские военные обстреляли Донецк из «Града»
ВСУ выпустили восемь ракет из РСЗО «Града» по Донецку
Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Донецк из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град». Об этом сообщается в Telegram-канале представительства Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
В ведомстве уточнили, что украинские военные выпустили восемь ракет из «Града» по Куйбышевскому району города.
Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли школу №13 в центре Донецка. В результате обстрела никто не пострадал.