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16:56, 19 ноября 2022Россия

Украинские военные обстреляли Донецк из «Града»

ВСУ выпустили восемь ракет из РСЗО «Града» по Донецку

Фото: РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Донецк из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град». Об этом сообщается в Telegram-канале представительства Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

В ведомстве уточнили, что украинские военные выпустили восемь ракет из «Града» по Куйбышевскому району города.

Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли школу №13 в центре Донецка. В результате обстрела никто не пострадал.

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Алевтина Запольская
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