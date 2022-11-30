Минобороны сообщило об отражении атак ВСУ на южно-донецком направлении

В Минобороны заявили об отражении атак ВСУ на южно-донецком направлении

Российские войска отразили попытку атаки трех ротных тактических групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южно-донецком направлении. В течении суток украинские военные пытались контратаковать позиции российской армии в районах населенных пунктов Новомихайловка, Новодонецкое и Новоселка в ДНР, сообщили журналистам в Минобороны.

«В результате огневого поражения и активных действий российских подразделений контратаки были отражены. Противник отброшен на исходные позиции», — заявили в военном ведомстве.

Потери ВСУ составили свыше 50 военнослужащих, две боевых машины пехоты, два бронетранспортера, бронеавтомобиль, МТ-ЛБ и четыре автомобиля.

Всего, по обновленным данным Минобороны, с начала спецоперации на Украине российские войска уничтожили 334 самолета, 177 вертолетов, 2589 беспилотных летательных аппаратов, 391 зенитный ракетный комплекс, 6903 танка и других боевых бронированных машин, 904 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3634 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 7424 единицы специальной военной автомобильной техники.