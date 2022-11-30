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14:24, 30 ноября 2022Россия

Минобороны заявило об уничтожении пункта управления 1-й бригады ВСУ

Минобороны России заявило об уничтожении пункта управления 1-й бригады ВСУ в ДНР

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Российские военнослужащие уничтожили пункт управления и узел связи 1-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в населенном пункте Торецк Донецкой народной республики (ДНР). Об этом заявил журналистам официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он отметил, что в районе села Приморское Запорожской области удалось уничтожить склад боеприпасов 60-й пехотной украинской бригады.

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Кроме того, за сутки средствами российских ПВО были сбиты восемь беспилотников противника в ДНР и ЛНР, а также в Запорожье, пояснили в Минобороны.

Ранее российское ведомство отчиталось об уничтожении более 100 солдат ВСУ на донецком направлении. Тогда же удалось подбить один танк, пять боевых бронированных машин и пять украинских автомобилей.

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Анна Щербакова
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