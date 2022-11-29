Минобороны России заявило об уничтожении 100 солдат ВСУ на донецком направлении

Спикер МО Конашенков заявил о наступлении ВС РФ под Донецком и уничтожении 100 солдат ВСУ

Российские войска продолжают наступление на донецком направлении. Об этом сообщил журналистам официальный спикер Минобороны России (МО) генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, в ходе наступления Вооруженные силы России (ВС) уничтожили на этом направлении более ста солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кроме того, российские военные смогли уничтожить несколько единиц техники противника.

«За сутки на данном направлении уничтожено более 100 украинских военнослужащих, один танк, пять боевых бронированных машин и пять автомобилей», — заявил Конашенков.

О больших потерях ВСУ на этом направлении Минобороны заявляло и ранее. Так, согласно брифингу Минобороны от 22 ноября, на донецком направлении Вооруженные силы России за сутки уничтожили более 120 бойцов противника, а также два танка, шесть боевых бронированных машин и пять автомобилей.

При этом врио главы Донецкой народной республики заявлял о скором освобождении Угледара в Волновахском районе республики.

