Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:16, 29 ноября 2022Россия

Минобороны России заявило об уничтожении 100 солдат ВСУ на донецком направлении

Спикер МО Конашенков заявил о наступлении ВС РФ под Донецком и уничтожении 100 солдат ВСУ
СюжетМинобороны:

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российские войска продолжают наступление на донецком направлении. Об этом сообщил журналистам официальный спикер Минобороны России (МО) генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, в ходе наступления Вооруженные силы России (ВС) уничтожили на этом направлении более ста солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кроме того, российские военные смогли уничтожить несколько единиц техники противника.

«За сутки на данном направлении уничтожено более 100 украинских военнослужащих, один танк, пять боевых бронированных машин и пять автомобилей», — заявил Конашенков.

О больших потерях ВСУ на этом направлении Минобороны заявляло и ранее. Так, согласно брифингу Минобороны от 22 ноября, на донецком направлении Вооруженные силы России за сутки уничтожили более 120 бойцов противника, а также два танка, шесть боевых бронированных машин и пять автомобилей.

При этом врио главы Донецкой народной республики заявлял о скором освобождении Угледара в Волновахском районе республики.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марк Леонов
Обсудить
Последние новости
В НАТО заявили о колоссальном уроне от российских ракетных ударов по Украине
Европе предрекли тяжелый миграционный кризис
Стало известно о массовых случаях подделки россиянами ВНЖ в странах Евросоюза
Украина получила четыре реактивные системы залпового огня от Франции
В США назвали самый совершенный самолет ВВС
Российские военнослужащие ударили мощной артиллерией по спецотряду Украины
Россия попросила у Индии запчасти для самолетов и автомобилей
В МИД объяснили перенос консультаций с США по сокращению ядерных вооружений
Масочный режим ввели на складе популярного маркетплейса в России из-за менингита
В Кремле высказались о возвращении смертной казни в России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.