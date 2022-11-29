Пушилин заявил о скором освобождении Угледара

Глава ДНР Пушилин сообщил о скором освобождении Угледара

Угледар освободят в скором времени. Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире «Соловьев Live».

По его словам, ночью Вооруженные силы Украины (ВСУ) предпринимали попытки контратаковать в направлении Павловки. Для противника это была болезненная потеря населенного пункта и позиций, добавил Пушилин. «Но у нас абсолютно четкое понимание необходимости выполнения задач. Угледар тоже будет совсем скоро освобожден», — подчеркнул он.

В таком случае откроется возможность выхода на Краматорск и Славянск, резюмировал врио главы ДНР.

Ранее Пушилин сообщил, что ВСУ попытались атаковать российские позиции на угледарском направлении и занять Павловку и Шевченково, но были отброшены. По его утверждению, в попытке вернуть утраченные населенные пункты противник «понес очень серьезные потери» и был вынужден вернуться к исходным рубежам.