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16:44, 28 ноября 2022Россия

Пушилин рассказал о попытках ВСУ занять Павловку

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что ВСУ попытались атаковать Павловку и Шевченково

Фото: Spasiyana Sergieva / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать российские позиции на угледарском направлении и занять Павловку и Шевченково, но были отброшены. Об этом в эфире телеканала «Россия-24» рассказал врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

По его словам, в попытке вернуть утраченные населенные пункты противник «понес очень серьезные потери» и был вынужден вернуться к исходным рубежам. «Нашими подразделениями и морпехами, в том числе и бойцами [оперативно-боевого тактического формирования] «Каскад», попытки противника эти были пресечены», — подчеркнул Пушилин.

Ранее военнослужащие 155-й бригады морской пехоты рассказали в интервью «Ленте.ру» об уязвимости своих позиций в Павловке. Они заверили, что Угледар расположен на превосходящих высотах, а потому оттуда легко вести наблюдения за маневрами российских войск.

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Алевтина Запольская
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