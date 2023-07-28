Горящая воронка образовалась в центре Донецка в результате обстрела ВСУ

Выпущенный со стороны Украины снаряд оставил горящую воронку в центре Донецка

Горящая воронка образовалась в центре Донецка в результате попадания снаряда Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

В результате обстрела также поврежден автомобиль во дворе. Кроме того, в близлежащих жилых домах разбиты стекла. Как сообщается, пострадавших нет.

Ранее стало известно, что в Донецке под обстрел попало здание областного управления ГИБДД. В результате атаки здание получило повреждения — у него выбиты окна и разрушена часть фасада.

23 июля сообщалось, что ВСУ обстреляли Горловку и Донецк, выпустив 11 снарядов НАТО калибра 155 миллиметров и четыре снаряда калибром 152 миллиметра.

Вечером 18 июля украинские военные выпустили почти 70 снарядов по районам Донецка и Макеевке.