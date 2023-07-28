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20:10, 28 июля 2023Бывший СССР

Горящая воронка образовалась в центре Донецка в результате обстрела ВСУ

Выпущенный со стороны Украины снаряд оставил горящую воронку в центре Донецка

Фото: Yevhenii Zavhorodnii / Reuters

Горящая воронка образовалась в центре Донецка в результате попадания снаряда Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

В результате обстрела также поврежден автомобиль во дворе. Кроме того, в близлежащих жилых домах разбиты стекла. Как сообщается, пострадавших нет.

Ранее стало известно, что в Донецке под обстрел попало здание областного управления ГИБДД. В результате атаки здание получило повреждения — у него выбиты окна и разрушена часть фасада.

23 июля сообщалось, что ВСУ обстреляли Горловку и Донецк, выпустив 11 снарядов НАТО калибра 155 миллиметров и четыре снаряда калибром 152 миллиметра.

Вечером 18 июля украинские военные выпустили почти 70 снарядов по районам Донецка и Макеевке.

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    Алина Гончарова
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