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21:43, 18 июля 2023Бывший СССР

ВСУ выпустили 67 снарядов по Донецку и Макеевке

Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Донецку и Макеевке еще 67 снарядов

Вечером 18 июля Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили еще почти 70 снарядов по районам Донецка и Макеевке. Об этом сообщило представительство Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в своем Telegram-канале.

Отмечается, что с 19:25 по 20:15 мск украинские войска обстреляли Кировский, Киевский и Куйбышевский районы Донецка, а также Макеевку, выпустив в общей сложности 67 снарядов калибра 155 миллиметров.

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    Екатерина Подвигина
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