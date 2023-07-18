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11:10, 18 июля 2023Россия

Приграничный российский регион попал под обстрел со стороны Украины

Курский губернатор Старовойт сообщил об обстреле ВСУ деревни Елизаветовка

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли деревню Елизаветовка Глушковского района Курской области. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Роман Старовойт в Telegram.

По его словам, зафиксировано четыре прилета. В результате были повреждены два домовладения. Старовойт заверил, что власти помогут их владельцам с восстановлением. Информация о пострадавших не поступала.

Кроме того, один из снарядов ВСУ попал по территории машинно-тракторного двора ООО «Победа», из-за чего начался пожар. На дынный момент огонь потушен.

Ранее сообщалось, что 15 июля Украина атаковала автомобильный пункт пропуска пункт пропуска «Крупец» в Курской области. Зафиксированы прилеты двух снарядов калибра 122 миллиметра. Пострадавших и разрушений нет.

Еще четыре снаряда ВСУ того же калибра упали 15 июля на территорию хутора Заря. В результате была повреждена линия электропередачи, из-за чего жители населенных пунктов Теткино и Попово-Лежачи остались без света.

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    Константин Лысяков
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