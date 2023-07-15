Снаряды ВСУ повредили ЛЭП в приграничном регионе

Mash: снаряды ВСУ повредили ЛЭП в Курской области, жители остались без света

Артиллерия ВСУ выпустила четыре 122-мм снаряда по хутору Заря в Курской области. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что до границы с Украиной от места прилета менее 100 метров. Осколками повреждены линия электропередач (ЛЭП) и крыша частной постройки. В результате обстрела жители населенных пунктов Теткино и Попово-Лежичи остались без света. Пострадавших нет.