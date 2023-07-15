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22:01, 15 июля 2023Бывший СССР

Обстрел мирных жителей села Алешки в Херсонской области попал на видео

Ракетный удар ВСУ по села мирным жителям села Алешки в Херсонской области сняли на видео
СюжетРакетные удары по Украине:

Обстрел села Алешки в Херсонской области сняли на видео. Кадры публикует Telegram-канал «Военкоры русской весны».

На сделанной из салона автомобиля записи видно, как взрывается ехавший по пустой площади микроавтобус. По информации СМИ, ракетный удар со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) был нанесен по гражданскому автомобилю.

14 июля Херсонскую область охватили сильные лесные пожары после обстрела Алешек со стороны ВСУ с использованием зажигательных боеприпасов. Сообщалось, что горят леса на протяжении десятков километров.

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    Марина Совина
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