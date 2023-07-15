Обстрел мирных жителей села Алешки в Херсонской области попал на видео

Ракетный удар ВСУ по села мирным жителям села Алешки в Херсонской области сняли на видео

Обстрел села Алешки в Херсонской области сняли на видео. Кадры публикует Telegram-канал «Военкоры русской весны».

На сделанной из салона автомобиля записи видно, как взрывается ехавший по пустой площади микроавтобус. По информации СМИ, ракетный удар со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) был нанесен по гражданскому автомобилю.

14 июля Херсонскую область охватили сильные лесные пожары после обстрела Алешек со стороны ВСУ с использованием зажигательных боеприпасов. Сообщалось, что горят леса на протяжении десятков километров.