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19:58, 14 июля 2023Бывший СССР

Стало известно о пожарах в Херсонской области после обстрела ВСУ

РИА Новости: горят леса Херсонской области после обстрела ВСУ зажигательными боеприпасами
СюжетЛесные пожары:
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Херсонскую область охватили сильные лесные пожары после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) города Алешки с использованием зажигательных боеприпасов. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации агентства, горят приднепровские леса на протяжении десятков километров. «Лес горит вдоль трассы М-14 [Одесса — Ростов-на-Дону] на участке от Алешек до Новой Каховки», — пишет РИА Новости. Уточняется, что на некоторых участках дороги затруднен проезд. Причиной этого стало сильное задымление и подступающий огонь.

6 июля стало известно, что ВСУ обстреляли Алешки и другие населенные пункты Херсонской области. Как отмечалось, украинские войска выпустили 36 снарядов из ствольной артиллерии. ВСУ также обстреливали Новую Каховку и Солонцы. Огонь велся по объектам гражданской инфраструктуры.

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    Кристина Есикова
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