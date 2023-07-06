В Херсонской области сообщили о ночном обстреле ВСУ

ВСУ выпустили 36 снарядов по нескольким населенным пунктам в Херсонской области

Украинские военные минувшей ночью обстреляли Алешки и другие населенные пункты Херсонской области. Об этом сообщил представитель экстренных служб региона, пишет ТАСС.

Как уточнил источник, было выпущено 36 снарядов из ствольной артиллерии. Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреливали Новую Каховку, Каховку, Солонцы, Алешки. Огонь вели по объектам гражданской инфраструктуры. Есть ли пострдавшие среди мирного населения, уточняется.

Ранее ВСУ обстреляли из минометов Белгородскую область. Один из снарядов попал в частный жилой дом, у которого зафиксировали повреждения крыши, фасада и забора. Ущерб также был нанесен хозяйственной постройке и линиям электро- и газоснабжения.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе.