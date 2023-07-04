ВСУ обстреляли из минометов приграничный российский регион

Белгородский губернатор Гладков сообщил о минометном обстреле ВСУ села Новостроевка-Вторая

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли из минометов Белгородскую область. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Сегодня под минометный обстрел ВСУ попало село Новостроевка-Вторая Грайворонского округа. Пострадавших нет», — пояснил глава области.

Один из снарядов попал в частный жилой дом, у которого зафиксировали повреждения крыши, фасада, забора. Ущерб также был нанес хозяйственной постройке и линиям электро- и газоснабжения.

Ранее Гладков заявил, что в Грайворонском городском округе Белгородской области в результате атаки ВСУ оказался поврежден инфраструктурный объект. Помимо этого, украинские войска обстреляли из минометов село Сподарюшино, добавил губернатор.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).