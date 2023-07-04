Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:00, 4 июля 2023Россия

Гладков сообщил о повреждении инфраструктурного объекта в Белгородской области

Губернатор Гладков: в Белгородской области ВСУ повредили инфраструктурный объект
СюжетАтаки ВСУ на Белгородскую область

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

В Грайворонском городском округе Белгородской области в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) поврежден инфраструктурный объект. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram.

В селе Пороз в полутора километрах от российско-украинской границы беспилотник сбросил взрывное устройство. Пострадавших нет, отметил Гладков.

Помимо этого, украинские войска обстреляли из минометов село Сподарюшино, добавил губернатор. Разрушений и пострадавших нет.

Утром 4 июля ВСУ обстреляли приграничный пост в населенном пункте Сергеевка Курской области. В результате обстрела пострадал один человек, его госпитализировали с осколочным ранением.

Что думаешь? Оцени!
    Алан Босиков
    Обсудить
    Последние новости

    Журналистку Милашину и адвоката Немова избили в Чечне

    Москалькова обратилась к чеченским следователям

    Центробанк обнаружил распространение рискованной ипотеки

    Появилось фото журналистки Милашиной после избиения в Чечне

    Винус Уильямс отказалась пожимать руку судье после поражения от украинки

    Турция и Египет обменялись послами впервые за 10 лет

    92-летняя женщина раскрыла секреты моложавой внешности

    Названы главные направления для командировок у россиян

    Военный ВСУ сравнил текущие бои с горячей фазой в Артемовске

    Установлен диагноз у 11 отравившихся мясом медведя россиян

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости