Гладков сообщил о повреждении инфраструктурного объекта в Белгородской области

Губернатор Гладков: в Белгородской области ВСУ повредили инфраструктурный объект

В Грайворонском городском округе Белгородской области в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) поврежден инфраструктурный объект. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram.

В селе Пороз в полутора километрах от российско-украинской границы беспилотник сбросил взрывное устройство. Пострадавших нет, отметил Гладков.

Помимо этого, украинские войска обстреляли из минометов село Сподарюшино, добавил губернатор. Разрушений и пострадавших нет.

Утром 4 июля ВСУ обстреляли приграничный пост в населенном пункте Сергеевка Курской области. В результате обстрела пострадал один человек, его госпитализировали с осколочным ранением.