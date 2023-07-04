При обстреле приграничного поста в российском регионе пострадал человек

Mash: ВСУ обстреляли приграничный пост в Сергеевке Курской области, один человек ранен

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли приграничный пост в Сергеевке Курской области. Об этом сообщает Mash в Telegram-канале.

По информации издания, при обстреле пострадал один человек — его госпитализировали с осколочным ранением правой голени. По граничащему с Украиной российскому региону всего выпустили три минометных снаряда, разрушений не зафиксировали.

Днем ранее, 3 июля, ВСУ обстреляли село Троицкое в Кореневском районе Курской области. Как уточнил губернатор Роман Старовойт, в результате атаки в местной школе выбило стекла, никто не пострадал.

19 октября 2022 года в восьми регионах, в том числе в Курской области, был введен средний уровень реагирования. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.