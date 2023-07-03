ВСУ обстреляли село в приграничном российском регионе

Курский губернатор Старовойт заявил об обстреле села Троицкое со стороны ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Троицкое в Кореневском районе Курской области. Об этом заявил в Telegram-канале глава приграничного российского региона Роман Старовойт.

Губернатор отметил, что в результате атаки в местной школе выбило стекла. Никто из жителей села не пострадал.

«Ремонт в образовательном учреждении будет проведен незамедлительно, как только представится возможность», — заверил Старовойт.

1 июля сообщалось, что в Суджанском районе Курской области зафиксировали минимум семь прилетов, снаряды упали рядом с жилыми домами.

В результате той атаки были повреждены окна и хозяйственные постройки. По предварительным данным, ВСУ открыли огонь из Сумской области.

19 октября 2022 года в восьми регионах, в том числе в Курской области, был введен средний уровень реагирования. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.