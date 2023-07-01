При обстреле приграничного российского региона снаряды упали рядом с домами

Mash: в Курской области зафиксировали минимум семь прилетов, снаряды упали рядом с домами

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Суджанский район Курской области. Об этом сообщает Mash в Telegram-канале.

По его информации, в регионе зафиксировали минимум семь прилетов, снаряды упали рядом с жилыми домами. В результате атаки повреждены окна и хозпостройки. Предварительно, ВСУ открыли огонь из Сумской области, никто не пострадал.

За последнюю неделю интенсивность обстрелов Курской области резко снизилась. Так, губернатор Роман Старовойт последний раз сообщал об атаке на регион 24 июня. Тогда Курск был атакован дронами, также под удар попало село Плехово в Суджанском районе.

19 октября 2022 года в восьми регионах, в том числе в Курской области, был введен средний уровень реагирования. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.