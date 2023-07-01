Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:34, 1 июля 2023Россия

При обстреле приграничного российского региона снаряды упали рядом с домами

Mash: в Курской области зафиксировали минимум семь прилетов, снаряды упали рядом с домами

Фото: Serhii Nuzhnenko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Суджанский район Курской области. Об этом сообщает Mash в Telegram-канале.

По его информации, в регионе зафиксировали минимум семь прилетов, снаряды упали рядом с жилыми домами. В результате атаки повреждены окна и хозпостройки. Предварительно, ВСУ открыли огонь из Сумской области, никто не пострадал.

Фото: Telegram-канал Mash

За последнюю неделю интенсивность обстрелов Курской области резко снизилась. Так, губернатор Роман Старовойт последний раз сообщал об атаке на регион 24 июня. Тогда Курск был атакован дронами, также под удар попало село Плехово в Суджанском районе.

19 октября 2022 года в восьми регионах, в том числе в Курской области, был введен средний уровень реагирования. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.

Что думаешь? Оцени!
    Анастасия Шейкина
    Обсудить
    Последние новости

    Пробка перед въездом на Крымский мост выросла до девяти километров

    Обладатель Кубка Стэнли Орлов пожаловался на неопределенность будущего в НХЛ

    Стало известно о схеме мошенничества с участием эвакуаторщиков

    При обстреле приграничного российского региона снаряды упали рядом с домами

    Медведчук рассказал о шокирующем отчете ООН о действиях властей Украины

    Депутату Рады от партии Порошенко не смогли избрать меру пресечения

    Раскрыты подробности обысков в «ЧВК Вагнер Центре»

    Макрон перенес визит в Берлин на фоне беспорядков во Франции

    Кулеба призвал Запад не совершать ошибку Меркель

    Мэр Лиона попросил помощи полиции из-за беспорядков

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости