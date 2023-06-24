ВСУ обстреляли российский приграничный регион

Курский губернатор Старовойт сообщил об обстреле села Плехово

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Плехово в Суджанском районе Курской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

«Сегодня днем со стороны Украины обстреляно село Плехово в Суджанском районе. В результате в трех населенных пунктах — Плехово, Гуево и Горналь — отсутствует электроснабжение», — сказал представитель властей.

Помимо того, продолжил губернатор, в школе в Плехово выбиты окна, а также пострадали три домовладения, где осколки повредили заборы, сараи и автомобиль. Пострадавших нет.

Ранее ВСУ атаковали Курск при помощи дронов. По словам Старовойта, атаку беспилотников успешно отразили системы противовоздушной обороны.