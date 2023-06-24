ВСУ дронами атаковали Курск
Губернатор Старовойт заявил, что ВСУ дронами атаковали Курск, атака успешно отражена
Вооруженные силы Украины (ВСУ) ночью атаковали Курск при помощи дронов. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram.
«Ночью в небе над Курском работали наши системы противовоздушной обороны (ПВО). Атака беспилотников была успешно отражена, пострадавших и повреждений нет», — написал он.
Ранее 24 июня сообщалось о серии взрывов в Курске. Однако официальной информации об их происхождении не поступало.
В ночь на пятницу, 23 июня, в городе произошел взрыв. Местные жители сообщали о звуке со стороны аэродрома. Тогда Старовойт рассказал, что над Курском сработала система ПВО.