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06:55, 24 июня 2023Россия

ВСУ дронами атаковали Курск

Губернатор Старовойт заявил, что ВСУ дронами атаковали Курск, атака успешно отражена

Фото: РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ночью атаковали Курск при помощи дронов. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram.

«Ночью в небе над Курском работали наши системы противовоздушной обороны (ПВО). Атака беспилотников была успешно отражена, пострадавших и повреждений нет», — написал он.

Ранее 24 июня сообщалось о серии взрывов в Курске. Однако официальной информации об их происхождении не поступало.

В ночь на пятницу, 23 июня, в городе произошел взрыв. Местные жители сообщали о звуке со стороны аэродрома. Тогда Старовойт рассказал, что над Курском сработала система ПВО.

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    Марина Совина
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