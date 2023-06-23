Система ПВО снова сработала в Курске
Губернатор Старовойт сообщил о снова сработавшей системе ПВО в Курске
Система противовоздушной обороны (ПВО) снова сработала в Курске. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.
«Система ПВО еще раз сработала в небе Курска», — написал глава региона.
В Курске в ночь на пятницу, 23 июня, произошел еще один взрыв. Местные жители сообщали о звуке со стороны аэродрома.
Вечером 22 июня в Курске произошли взрывы. В некоторых районах города слышна сирена. Позже губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о сбитом над Курском беспилотнике. Момент его уничтожения попал на видео.
В приграничных регионах России — на территории Крыма, Севастополя, Краснодарского края, а также Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей — действует режим среднего уровня реагирования.