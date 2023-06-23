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02:11, 23 июня 2023Россия

Система ПВО снова сработала в Курске

Губернатор Старовойт сообщил о снова сработавшей системе ПВО в Курске

Фото: РИА Новости

Система противовоздушной обороны (ПВО) снова сработала в Курске. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

«Система ПВО еще раз сработала в небе Курска», — написал глава региона.

В Курске в ночь на пятницу, 23 июня, произошел еще один взрыв. Местные жители сообщали о звуке со стороны аэродрома.

Вечером 22 июня в Курске произошли взрывы. В некоторых районах города слышна сирена. Позже губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о сбитом над Курском беспилотнике. Момент его уничтожения попал на видео.

В приграничных регионах России — на территории Крыма, Севастополя, Краснодарского края, а также Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей — действует режим среднего уровня реагирования.

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    Марина Совина
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