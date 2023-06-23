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00:54, 23 июня 2023Россия

Момент уничтожения беспилотника над Курском попал на видео

Shot опубликовал видео с моментом уничтожения беспилотника над Курском

Момент уничтожения беспилотника над Курском вечером 22 июня попал на видео, кадры публикует Telegram-канал Shot.

На видео с камеры видеонаблюдения запечатлена вспышка в небе, слышен звук взрыва.

Ранее жители Курска сообщили о звуках взрывов в районе железнодорожного вокзала и улицы Дубровинского. В некоторых районах города была слышна сирена. Позже губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о сбитом над Курском беспилотнике.

В приграничных регионах России — на территории Крыма, Севастополя, Краснодарского края, а также Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей — действует режим среднего уровня реагирования.

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    Марина Совина
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