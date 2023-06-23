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00:50, 23 июня 2023Россия

ПВО сбила беспилотник над Курском

Губернатор Курской области Старовойт: ПВО сбила беспилотник над Курском

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о сбитом над Курском беспилотнике. Соответствующее сообщение он опубликовал в Telegram-канале.

По информации главы региона, сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Старовойт поблагодарил российских военных за работу. «Большая просьба, в случае обнаружения обломков не трогать их и сообщать по номеру 112!», — призвал губернатор.

Ранее сообщалось, что в Курске произошли взрывы. По словам местных жителей, было слышно два характерных звука — в районе железнодорожного вокзала и улицы Дубровинского. По одной из версий, это могли быть украинские беспилотники и работа системы ПВО. В некоторых районах города слышна сирена.

22 июня Старовойт показал последствия обстрела Курской области со стороны Украины. По его словам, атаковали приграничные поселки Глушковского района. «Самое главное — пострадавших нет», — написал представитель власти.

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    Марина Совина
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