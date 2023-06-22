Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:00, 22 июня 2023Россия

Власти Курской области показали последствия обстрела со стороны Украины

Курский губернатор Старовойт показал последствия обстрела ВСУ Глушковского района

Фото: Telegram-канал Романа Старовойта

Губернатор Курской области Роман Старовойт показал последствия обстрела со стороны Украины. Снимки с места в четверг, 22 июня, он опубликовал в своем Telegram-канале.

По его словам, атаковали приграничные поселки Глушковского района. «Самое главное — пострадавших нет», — написал представитель власти.

Фото: Telegram-канал Романа Старовойта

В поселке Теткино российского региона повреждение получил один автомобиль. Еще три прилета зафиксировали в деревне Елизаветовка. Снарядом повредило складские помещения сельскохозяйственного предприятия «Победа».

Днем ранее, 21 июня, Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Горналь Суджанского района Курской области. О пострадавших не сообщалось.

Что думаешь? Оцени!
    Евгения Куликова
    Обсудить
    Последние новости
    Обнародованы новые данные о роли Польши в деле подрыва «Северных потоков»
    Американцев разрешили кормить искусственным мясом
    Полицейские силой забрали невесту в участок за мгновения до свадьбы
    Индонезия отказалась возобновлять безвизовый режим с Россией
    Киноакадемия США изменит требования для выдвижения на «Оскар» с 2025 года
    Психолог подсказала Ким Кардашьян способ преодолеть синдром самозванца
    В России рассказали о дальности захвата цели торпедой ЭТ-1Э
    Власти Курской области показали последствия обстрела со стороны Украины
    Москвичей предупредили о закрытии летних веранд столичных ресторанов
    В Госдуме рассказали о способах пожаловаться на отключение горячей воды
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.