Власти Курской области показали последствия обстрела со стороны Украины

Курский губернатор Старовойт показал последствия обстрела ВСУ Глушковского района

Губернатор Курской области Роман Старовойт показал последствия обстрела со стороны Украины. Снимки с места в четверг, 22 июня, он опубликовал в своем Telegram-канале.

По его словам, атаковали приграничные поселки Глушковского района. «Самое главное — пострадавших нет», — написал представитель власти.

В поселке Теткино российского региона повреждение получил один автомобиль. Еще три прилета зафиксировали в деревне Елизаветовка. Снарядом повредило складские помещения сельскохозяйственного предприятия «Победа».

Днем ранее, 21 июня, Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Горналь Суджанского района Курской области. О пострадавших не сообщалось.