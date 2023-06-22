Украина обстреляла приграничный российский регион

Курский губернатор Старовойт сообщил, что Украина обстреляла поселки Глушковского района

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли поселки Глушковского района Курской области. Об этом сообщил губернатор приграничного региона Роман Старовойт в Telegram.

По его словам, в результате атаки был поврежден автомобиль в поселке Теткино. Кроме того, власти зафиксировали три прилета в деревне Елизаветовке. Там снарядами повреждены складские помещения сельскохозяйственного предприятия «Победа». В результате населенный пункт был частично обесточен. Глава российского региона заверил, что ремонтники приступят к восстановлению электроснабжения, как только это будет возможно. Мирные жители в результате обстрела не пострадали.

Об очередном ударе по Курской области стало известно днем 22 июня. Сообщалось, что ВСУ минимум в течение часа обстреливали из «Градов» сахарный завод в поселке Теткино. Кроме того, была объявлена воздушная тревога в Глушкове.