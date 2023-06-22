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16:47, 22 июня 2023Россия

Украина обстреляла приграничный российский регион

Курский губернатор Старовойт сообщил, что Украина обстреляла поселки Глушковского района

Фото: Telegram-канал «Роман Старовойт»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли поселки Глушковского района Курской области. Об этом сообщил губернатор приграничного региона Роман Старовойт в Telegram.

По его словам, в результате атаки был поврежден автомобиль в поселке Теткино. Кроме того, власти зафиксировали три прилета в деревне Елизаветовке. Там снарядами повреждены складские помещения сельскохозяйственного предприятия «Победа». В результате населенный пункт был частично обесточен. Глава российского региона заверил, что ремонтники приступят к восстановлению электроснабжения, как только это будет возможно. Мирные жители в результате обстрела не пострадали.

Об очередном ударе по Курской области стало известно днем 22 июня. Сообщалось, что ВСУ минимум в течение часа обстреливали из «Градов» сахарный завод в поселке Теткино. Кроме того, была объявлена воздушная тревога в Глушкове.

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