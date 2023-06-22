Стало известно о попытке ВСУ атаковать сахарный завод под Курском
Mash: ВСУ пытаются атаковать сахарный завод в поселке Теткино Курской области
Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются атаковать сахарный завод в поселке Теткино Курской области. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.
По информации издания, украинская артиллерия уже в течение часа ведет обстрел «Градов» по предприятию под Курском.
Из-за атаки в ближайшем селе Елизаветовка пропал свет. Местные жители начали прятаться в подвалах.
Воздушная тревога работает и в поселке Глушково, пишет Mash. Данных о пострадавших не поступало. Власти Курской области ситуацию пока не комментировали.
21 июня сообщалось, что ВСУ выпустили по поселку Краснооктябрьский Курской области сразу семь снарядов.
По данным издания Shot, в результате атаки никто не пострадал, разрушений на земле также удалось избежать.