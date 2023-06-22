Стало известно о попытке ВСУ атаковать сахарный завод под Курском

Mash: ВСУ пытаются атаковать сахарный завод в поселке Теткино Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются атаковать сахарный завод в поселке Теткино Курской области. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

По информации издания, украинская артиллерия уже в течение часа ведет обстрел «Градов» по предприятию под Курском.

Из-за атаки в ближайшем селе Елизаветовка пропал свет. Местные жители начали прятаться в подвалах.

Воздушная тревога работает и в поселке Глушково, пишет Mash. Данных о пострадавших не поступало. Власти Курской области ситуацию пока не комментировали.

21 июня сообщалось, что ВСУ выпустили по поселку Краснооктябрьский Курской области сразу семь снарядов.

По данным издания Shot, в результате атаки никто не пострадал, разрушений на земле также удалось избежать.