Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:49, 22 июня 2023Россия

Стало известно о попытке ВСУ атаковать сахарный завод под Курском

Mash: ВСУ пытаются атаковать сахарный завод в поселке Теткино Курской области

Фото: Andrew Kravchenko / AP

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются атаковать сахарный завод в поселке Теткино Курской области. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

По информации издания, украинская артиллерия уже в течение часа ведет обстрел «Градов» по предприятию под Курском.

Из-за атаки в ближайшем селе Елизаветовка пропал свет. Местные жители начали прятаться в подвалах.

Воздушная тревога работает и в поселке Глушково, пишет Mash. Данных о пострадавших не поступало. Власти Курской области ситуацию пока не комментировали.

21 июня сообщалось, что ВСУ выпустили по поселку Краснооктябрьский Курской области сразу семь снарядов.

По данным издания Shot, в результате атаки никто не пострадал, разрушений на земле также удалось избежать.

Что думаешь? Оцени!
    Анна Щербакова
    Обсудить
    Последние новости
    Кислород на пропавшем в Атлантике батискафе закончился
    Россиянина осудили на 13 лет за склонение подростков к руфингу и зацепингу
    WWF России изменилась после признания нежелательной
    В МВД прокомментировали ДТП с участием работника ГИБДД в Подмосковье
    Поставку новых российских самолетов перенесли из-за проблем с двигателем
    МИД предостерег США от непоправимой ошибки на Украине
    Стало известно о попытке ВСУ атаковать сахарный завод под Курском
    Диетолог дала россиянам совет насчет употребления шаурмы
    В МОК заявили о намерении лишить IBA права проведения турниров
    Супруга Кевина Костнера потребовала многомиллионные алименты на фоне развода
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.