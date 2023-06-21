Стало известно о массированном обстреле ВСУ российского региона

SHOT: ВСУ выпустили по поселку Краснооктябрьский Курской области сразу семь снарядов

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по поселку Краснооктябрьский Курской области сразу несколько снарядов. О массированном обстреле села стало известно Telegram-каналу SHOT.

По данным издания, всего в населенном пункте было зафиксировано семь «прилетов» — все снаряды были выпущены в течение получаса.

SHOT уточняет, что в результате обстрела ВСУ нет ни разрушений, ни пострадавших. Власти региона не подтверждали факт обстрела.

Поселок находится в 500 метрах от границы с Украиной.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что, если атаки на прилегающие территории государства будут продолжаться, руководство страны рассмотрит возможность создания «санитарного кордона» на территории Украины.