ВСУ обстреляли приграничный российский регион

Курский губернатор Старовойт сообщил об обстреле села Горналь со стороны Украины

Утром 21 июня Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Горналь Суджанского района Курской области. Об этом сообщил глава приграничного российского региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

«Зафиксировано 14 прилетов. В одном из домов выбиты окна. Окажем помощь в восстановлении», — написал он.

Двумя днями ранее, 19 июня, со стороны Украины были атакованы поселки Теткино и Попово-Лежачи в Глушковском районе Курской области. По словам Старовойта, никто не пострадал, но в одном из поселков пропало электричество.

Выступая на ПМЭФ 16 июня президент России Владимир Путин заявил, что если атаки на приграничные регионы будут продолжаться, руководство страны рассмотрит возможность создания «санитарного кордона» на территории Украины.