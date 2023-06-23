В Курске произошел еще один взрыв

Mash: в Курске произошел еще один взрыв, звук доносился со стороны аэродрома

В Курске в ночь на пятницу, 23 июня, произошел еще один взрыв. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По словам местных жителей, звук снова доносился со стороны аэродрома.

Вечером 22 июня в Курске произошли взрывы. По словам местных жителей, было слышно два характерных звука — в районе железнодорожного вокзала и улицы Дубровинского. В некоторых районах города слышна сирена. Позже губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о сбитом над Курском беспилотнике. Момент его уничтожения попал на видео.

В приграничных регионах России — на территории Крыма, Севастополя, Краснодарского края, а также Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей — действует режим среднего уровня реагирования.

