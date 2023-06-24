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02:29, 24 июня 2023Россия

Над Курском прогремели взрывы

RusVesna: над Курском прогремели взрывы, российские военные отразили атаку дронов ВСУ

Над Курском прогремели взрывы, об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» со ссылкой на местные паблики, которые опубликовали видеозапись со звуком громких хлопков над городом в ночное время.

Отмечается, что российские военные отразили удар Вооруженных сил Украины (ВСУ), предположительно, были сбиты дроны противника. Официального подтверждения информации в настоящее время не поступало.

Также сообщается, что накануне украинские войска также запускали дроны-камикадзе в сторону аэропорта, однако все беспилотники были сбиты.

В ночь на пятницу, 23 июня, в городе произошел взрыв. Местные жители сообщали о звуке со стороны аэродрома. Губернатор Курской области Роман Старовойт рассказал, что над Курском сработала система противовоздушной обороны (ПВО).

Вечером 22 июня в Курске также произошли взрывы. В некоторых районах города слышна сирена. Позже глава региона сообщил о сбитом над Курском беспилотнике. Момент его уничтожения попал на видео.

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    Марина Совина
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