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13:30, 16 июля 2023Россия

ВСУ атаковали автомобильный пункт пропуска в приграничном российском регионе

Shot: ВСУ атаковали автомобильный пункт пропуска в Курской области

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали автомобильный пункт пропуска в Курской области. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на источник.

По данным канала, пункт пропуска «Крупец», расположенный в ста километрах от государственной границы, обстреляли днем 15 июля. В его сторону прилетели два снаряда калибра 122 миллиметра.

В результате случившегося никто не пострадал, разрушений нет.

Ранее сообщалось, что артиллерия Вооруженных сил Украины ВСУ выпустила четыре снаряда по хутору Заря в Курской области. Из-за повреждения линии электропередач жители населенных пунктов Теткино и Попово-Лежачи остались без света.

19 октября 2022 года в восьми регионах, в том числе в Курской области, был введен средний уровень реагирования. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.

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    Варвара Родикова
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