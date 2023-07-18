Пограничники уничтожили атаковавший российский пункт пропуска дрон ВСУ

SHOT: пограничники уничтожили дрон ВСУ на пропускном пункте «Крупец» в Курской области

Российские пограничники уничтожили дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) на пропускном пункте «Крупец» в Рыльском районе Курской области. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

Как пишут авторы поста, украинский беспилотник атаковал пропускной пункт, сбросив на него два неустановленных боеприпаса. Пограничники сбили его ответным огнем. При падении дрон взорвался. Пострадавших и разрушений удалось избежать. Власти приграничного региона эту информацию пока не комментировали.

Украина уже не в первый раз атакует автомобильный пункт пропуска пункт пропуска «Крупец». 15 июля ВСУ выпустили по нему два снаряда калибра 122 миллиметра. Пострадавших и разрушений нет.