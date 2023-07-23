Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:36, 23 июля 2023Бывший СССР

Украинские военные обстреляли Горловку и Донецк снарядами НАТО

Представительство ДНР: украинские военные обстреляли снарядами НАТО Горловку и Донецк

Фото: Tsitsagi Nikita / news.ru via globallookpress.com

Вооруженные силы Украины обстреляли Горловку и Донецк, выпустив 11 снарядов НАТО калибра 155 миллиметров и четыре снаряда калибром 152 миллиметра. Об этом сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ [вооруженных формирований Украины] по направлению: 17:50 (совпадает с мск) — населенный пункт Нетайлово — город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров...», — говорится в заявлении.

В 18:00 было выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров по населенному пункту Нетайлово, а в 19:10 ВСУ снарядами НАТО обстреляли населенный пункт Кураховка.

Кроме этого, в 20:05 ведомство зафиксировало обстрел Горловки. Украинские военные выпустили четыре снаряда калибром 152 миллиметра.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины после полуночи 22 июля обстреляли Донецк снарядами натовского калибра 155 миллиметров. Обстрел велся по Куйбышевскому, Петровскому и Кировскому районам. Всего зафиксированы прилеты 21 снаряда.

Вечером 18 июля ВСУ выпустили почти 70 снарядов по районам Донецка и Макеевке.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    В США заявили о тяжелом ходе контрнаступления ВСУ

    В Польше обратили внимание на оскорбительную деталь во внешнем виде Зеленского

    Информацию о блокировке «Википедии» в России опровергли

    В США заявили о победе России за влияние на мировые нефтяные рынки

    В российском регионе легковой автомобиль въехал в автобус

    Украинские военные обстреляли Горловку и Донецк снарядами НАТО

    В российском регионе завели дело за осквернение монумента «Родина-мать»

    Тысячи астраханцев остались без электричества из-за непогоды

    В Госдуме оценили значение ударов ВС России в районе Одессы

    Стрелкова поместили в московское СИЗО «Лефортово»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости