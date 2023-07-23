Украинские военные обстреляли Горловку и Донецк снарядами НАТО

Представительство ДНР: украинские военные обстреляли снарядами НАТО Горловку и Донецк

Вооруженные силы Украины обстреляли Горловку и Донецк, выпустив 11 снарядов НАТО калибра 155 миллиметров и четыре снаряда калибром 152 миллиметра. Об этом сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ [вооруженных формирований Украины] по направлению: 17:50 (совпадает с мск) — населенный пункт Нетайлово — город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров...», — говорится в заявлении.

В 18:00 было выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров по населенному пункту Нетайлово, а в 19:10 ВСУ снарядами НАТО обстреляли населенный пункт Кураховка.

Кроме этого, в 20:05 ведомство зафиксировало обстрел Горловки. Украинские военные выпустили четыре снаряда калибром 152 миллиметра.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины после полуночи 22 июля обстреляли Донецк снарядами натовского калибра 155 миллиметров. Обстрел велся по Куйбышевскому, Петровскому и Кировскому районам. Всего зафиксированы прилеты 21 снаряда.

Вечером 18 июля ВСУ выпустили почти 70 снарядов по районам Донецка и Макеевке.