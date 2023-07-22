Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
06:28, 22 июля 2023Бывший СССР

Украинские войска обстреляли Донецк снарядами НАТО

ВСУ выпустили по Донецку 21 снаряд калибра НАТО
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) после полуночи 22 июля обстреляли Донецк снарядами натовского калибра 155 миллиметров. Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Обстрел велся по Куйбышевскому, Петровскому и Кировскому районам. Всего зафиксированы прилеты 21 снаряда.

Вечером 18 июля ВСУ выпустили почти 70 снарядов калибра 155 миллиметров по районам Донецка и Макеевке. В Донецке под обстрел попали Кировский, Киевский и Куйбышевский районы.

17 июля Вооруженные силы Украины нанесли удар по Петровскому району Донецка неуправляемой авиационной ракетой.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Британский полковник назвал единственный вариант контрнаступления для Украины

    Михаила Козырева и Константина Борового признали иноагентами

    На Украине за сутки демонтировали девять памятников советским воинам

    В ФРГ подняли вопрос о препятствовании поставкам кассетных боеприпасов Украине

    Ученые выявили стратегию борьбы с желанием грызть ногти

    В Белом доме высказались об исчезновении главы МИД Китая

    Украинские войска обстреляли Донецк снарядами НАТО

    В России чиновников решили наказать за халатности во время лесных пожаров

    Президент Никарагуа назвал Зеленского «фашистским президентом»

    В Финском заливе затонул катер с пассажирами

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости