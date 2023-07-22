Украинские войска обстреляли Донецк снарядами НАТО

ВСУ выпустили по Донецку 21 снаряд калибра НАТО

Вооруженные силы Украины (ВСУ) после полуночи 22 июля обстреляли Донецк снарядами натовского калибра 155 миллиметров. Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Обстрел велся по Куйбышевскому, Петровскому и Кировскому районам. Всего зафиксированы прилеты 21 снаряда.

Вечером 18 июля ВСУ выпустили почти 70 снарядов калибра 155 миллиметров по районам Донецка и Макеевке. В Донецке под обстрел попали Кировский, Киевский и Куйбышевский районы.

17 июля Вооруженные силы Украины нанесли удар по Петровскому району Донецка неуправляемой авиационной ракетой.