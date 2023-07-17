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12:53, 17 июля 2023Бывший СССР

ВСУ ударили по Донецку неуправляемой ракетой

СЦКК: ВСУ нанесли удар неуправляемой авиационной ракетой по Петровскому району Донецка
СюжетРакетные удары по Украине:

Архивное фото: РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по Петровскому району Донецка неуправляемой авиационной ракетой. Об этом в своем Telegram-канале сообщает представительство Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Ранее в Луганской народной республике заявили о нанесении Киевом удара кассетным боеприпасом по Луганску. Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко предположил, что это была дальнобойная ракета, но с кассетной частью.

15 июля в сети появилось видео обстрела ВСУ мирных жителей села Алешки в Херсонской области. На кадрах виден взрыв микроавтобуса, который ехал по пустой площади.

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    Алевтина Запольская
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