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08:09, 29 июля 2023Россия

ВСУ обстреляли минометами село в российском регионе

Mash: ВСУ обстреливают из минометов село Ломаковка Брянской области

Фото: Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреливают из минометов село Ломаковка Брянской области. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации канала, зафиксировано не меньше 15 прилетов. Горят минимум два дома, жители села в российском регионе вынуждены прятаться в подвалах. По предварительным данным, пострадавших нет.

28 июля в Донецке под обстрел ВСУ попало здание областного управления ГИБДД. В результате атаки здание получило повреждения — у него выбиты окна и разрушена часть фасада. В результате попадания снаряда в центре города образовалась горящая воронка.

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    Марина Совина
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