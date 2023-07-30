ВСУ дважды за день обстреляли автомобильный пункт в Курской области

Shot: ВСУ дважды за 29 июля обстреляли автомобильный пункт «Теткино»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) дважды за 29 июля обстреляли автомобильный пункт «Теткино» в Курской области. Об этом в воскресенье, 30 июля, сообщает Telegram-канал Shot.

По данным издания, первая атака велась в районе четырех часов дня. Под обстрел попал пропускной пункт в Глушковском районе — по нему выпустили 10 артиллерийских снарядов 122 калибра. Спустя час атаки возобновились, удары наносились с помощью 10 снарядов 155 калибра. Пострадавших и разрушений не зафиксировано.

Об обстрелах Курской области 29 июля заявлял и губернатор российского приграничного региона Роман Старовойт. По его словам, атака со стороны Украины повредила линию электропередачи, из-за чего поселок Теткино оказался обесточен. Как обстановка окажется безопасной, аварийные бригады приступят к восстановлению линии, отметил Старовойт.