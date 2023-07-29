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18:55, 29 июля 2023Россия

Приграничный российский регион попал под обстрел со стороны ВСУ

Губернатор Старовойт сообщил об обстреле ВСУ поселка Теткино в Курской области

Фото: Telegram-канал «Роман Старовойт»

Курская область попала под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

«Со стороны Украины обстрелян поселок Теткино Глушковского района. Зафиксировано 11 прилетов. В результате прямого попадания поврежден один дом. Обязательно окажем помощь собственнику», — написал глава области.

По его словам, атака со стороны Украины повредила линию электропередачи, из-за чего поселок оказался обесточен. Как обстановка окажется безопасной, отметил он, аварийные бригады приступят к восстановлению линии.

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    Никита Абрамов
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