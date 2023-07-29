Приграничный российский регион попал под обстрел со стороны ВСУ

Губернатор Старовойт сообщил об обстреле ВСУ поселка Теткино в Курской области

Курская область попала под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

«Со стороны Украины обстрелян поселок Теткино Глушковского района. Зафиксировано 11 прилетов. В результате прямого попадания поврежден один дом. Обязательно окажем помощь собственнику», — написал глава области.

По его словам, атака со стороны Украины повредила линию электропередачи, из-за чего поселок оказался обесточен. Как обстановка окажется безопасной, отметил он, аварийные бригады приступят к восстановлению линии.

Ранее ВСУ обстреляли село Чуровичи в Климовском районе Брянской области. По словам главы региона Александра Богомаза, в результате атаки со стороны Украины были частично повреждены четыре жилых домовладения.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).