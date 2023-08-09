Пять снарядов ВСУ разорвались рядом со школой в белгородском поселке

Гладков: снаряды ВСУ разорвались рядом со школой в белгородском Горьковском

Пять снарядов разорвались возле школы в поселке Горьковский Грайворонского городского округа Белгородской области после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава приграничного российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

По сведениям главы региона, в результате атаки пострадали четыре человека. «У троих мужчин осколочные ранения нижних конечностей, у женщины контузия. Бригадами скорой помощи они доставляются в больницы», — написал Гладков.

Еще одного мужчину спасти не удалось, пояснил белгородский губернатор. Он отметил, что на месте происшествия находится глава Грайворонского округа Геннадий Бондарев.

Белгородские оперативные и аварийные службы начали устранять последствия, подчеркнул Гладков.

Ранее губернатор заявил о пострадавшем из-за падения неизвестного объекта в селе Колотиловка Краснояружского района Белгородской области.

6 августа стало известно, что ВСУ обстреляли Белгородскую область из советских танков Т-72.

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