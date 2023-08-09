Россиянин пострадал из-за падения неизвестного объекта в приграничном регионе

Гладков сообщил о пострадавшем из-за падения неизвестного объекта под Белгородом

Один человек пострадал из-за падения неизвестного объекта на территорию частного дома в селе Колотиловка Краснояружского района Белгородской области. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, неустановленный объект упал в 7:30 утра. В результате на территории домовладения загорелся сенник, а местный житель получил осколочное ранение стопы. Прибывшие на место врачи оказали ему медицинскую помощь, от госпитализации мужчина отказался.

Гладков добавил, что сейчас на месте работают оперативные службы, которые выясняют все обстоятельства произошедшего.

Накануне село Колотиловка попало под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). На момент появления сообщений об атаке было зафиксировано около семи прилетов. Информация о пострадавших не поступала.

Кроме того, 6 августа ВСУ обстреляли Белгородскую область из советских танков Т-72. Сообщается, что украинские военные подогнали технику к границе и открыли огонь по селу Муром, которое расположено в Шебекинском районе российского региона. Атака велась из Чугуевского района Харьковской области.