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09:42, 7 августа 2023Россия

Советские танки атаковали Белгородскую область

Mash: ВСУ обстреляли Белгородскую область из советских танков Т-72

Фото: Wojciech Grzedzinski / Anadolu Agency / Getty Images

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Белгородскую область из советских танков Т-72. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, это произошло 6 августа около 13:00. Украинские военные подогнали технику к границе и открыли огонь по селу Муром, которое расположено село в Шебекинском районе российского региона. Установлено, что атаковали из Чугуевского района Харьковской области.

До населенного пункта долетели четыре снаряда калибра 125 миллиметров. В результате случившегося никто из местных жителей не пострадал, разрушений нет.

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    Евгения Куликова
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