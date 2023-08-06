Стало известно об атаке ВСУ на восемь российских сел за день

Губернатор Гладков сообщил об атаке ВСУ на восемь российских сел за день

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали за день, 5 августа, восемь сел в Белгородском районе и Шебекинском городском округе. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его данным, в Белгородском районе по селу Щетиновка было выпущено 26 артиллерийских снарядов, по Журавлевке — 6, а по Красной Ниве — 9. Гладков отметил, что в селе Красный Хутор было зафиксировано 29 выстрелов из гранатомета.

В Шебекинском городском округе по селу Новая Таволжанка было выпущено 12 минометных и три осветительных снаряда, по селу Муром — 7 минометных снарядов, по МАПП «Шебекино» — 5 минометных снарядов. В поселок Ленинский и село Красное прилетели четыре и два минометных снаряда соответственно.

Губернатор Белгородской области добавил, что ни в одном из населенных пунктов нет ни пострадавших, ни разрушений.

Ранее стало известно, что ВСУ атаковали деревню Кулига Рыльского района Курской области.