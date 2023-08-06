ВСУ атаковали приграничный российский регион

Курский губернатор Старовойт сообщил, что ВСУ обстреляли деревню Кулига

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали деревню Кулига Рыльского района Курской области. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

По его словам, в результате обстрела в трех домовладениях повреждены окна, фасады и кровли. Также снарядами повредило три окна в здании школы и автомобиль.

В ночь на 5 августа после обстрела со стороны ВСУ в Покровском храме, который находится в Рыльске Курской области, выбило окна. В результате случившегося никто не пострадал.

В октябре 2022 года в восьми регионах России, в том числе в Курской области, был введен средний уровень реагирования. Он предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.