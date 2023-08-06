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09:16, 6 августа 2023Россия

ВСУ атаковали приграничный российский регион

Курский губернатор Старовойт сообщил, что ВСУ обстреляли деревню Кулига

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали деревню Кулига Рыльского района Курской области. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

По его словам, в результате обстрела в трех домовладениях повреждены окна, фасады и кровли. Также снарядами повредило три окна в здании школы и автомобиль.

В ночь на 5 августа после обстрела со стороны ВСУ в Покровском храме, который находится в Рыльске Курской области, выбило окна. В результате случившегося никто не пострадал.

В октябре 2022 года в восьми регионах России, в том числе в Курской области, был введен средний уровень реагирования. Он предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.

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    Варвара Родикова
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