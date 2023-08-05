В российском регионе в храме выбило окна после атаки беспилотника ВСУ

Губернатор Старовойт: в Рыльске выбило стекла в храме после атаки БПЛА ВСУ

В Курской области в храме выбило окна после атаки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ), об этом сообщил губернатор российского региона Роман Старовойт в Telegram-канале.

«С украинского беспилотника сбросили в Рыльске взрывные устройства. Повреждены окна в двух административных зданиях, выбиты стекла в Покровском храме», — заявил глава региона.

По его словам, пострадавших нет, на месте работают представители силовых структур и следственных органов.

3 августа ВСУ обстреляли деревню Елизаветовку Глушковского района Курской области. Всего со стороны Украины было зафиксировано четыре прилета. В результате повреждены линия электропередачи и газовая труба, уточнил Старовойт.

