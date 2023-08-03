ВСУ обстреляли приграничный российской регион

Курский губернатор Старовойт сообщил об обстреле ВСУ деревни Елизаветовки

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли деревню Елизаветовку Глушковского района Курской области. Об этом в четверг, 3 августа, сообщил губернатор приграничного российского региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

По его словам, всего со стороны Украины было зафиксировано четыре прилета. «В результате повреждены линия электропередачи и газовая труба», — написал он и уточнил, что аварийные службы приступят к восстановительным работам, как только это будет возможно.

Также снарядами повредило окна, фасады и заборы двух домовладений.

2 августа Роман Старовойт заявил о вооружении дружинников. Первая партия стрелкового оружия — пистолетов и автоматов — уже поступила. Планируется, что вскоре поступит еще одна.