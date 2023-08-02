Глава граничащего с Украиной региона России сообщил о вооружении дружинников
Глава граничащей с Украиной Курской области Роман Старовойт сообщил о вооружении дружинников. Информация опубликована в Telegram-канале губернатора российского региона.
По словам Старовойта, первая партия стрелкового оружия — пистолетов и автоматов — уже поступила для хранения на базе дружины. Также он отметил, что вскоре в распоряжении дружинников поступит еще одна партия.
«В ближайшее время увеличим количество оружия до 300 единиц», — сообщил губернатор. Он отметил, что в составе дружин уже насчитывается около трех тысяч человек.
Ранее Старовойт показал кадры с вооруженными бойцами народных дружин.
О необходимости вооружения добровольцев Старовойт заявил в конце мая 2023 года. Он уточнял, что оружие народным дружинам может пригодиться в нескольких случаях.