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14:37, 2 августа 2023Россия

Глава граничащего с Украиной региона России сообщил о вооружении дружинников

Курский губернатор Старовойт сообщил о выдаче стрелкового вооружения дружинникам

Кадр: Telegram-канал Романа Старовойта

Глава граничащей с Украиной Курской области Роман Старовойт сообщил о вооружении дружинников. Информация опубликована в Telegram-канале губернатора российского региона.

По словам Старовойта, первая партия стрелкового оружия — пистолетов и автоматов — уже поступила для хранения на базе дружины. Также он отметил, что вскоре в распоряжении дружинников поступит еще одна партия.

«В ближайшее время увеличим количество оружия до 300 единиц», — сообщил губернатор. Он отметил, что в составе дружин уже насчитывается около трех тысяч человек.

Ранее Старовойт показал кадры с вооруженными бойцами народных дружин.

О необходимости вооружения добровольцев Старовойт заявил в конце мая 2023 года. Он уточнял, что оружие народным дружинам может пригодиться в нескольких случаях.

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    Марк Леонов
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